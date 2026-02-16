Viareggio a festa | Carnevale in diretta su Rai3 tra carri contest e sguardo internazionale

Viareggio vive oggi una grande giornata di festa, con il Carnevale che viene trasmesso in diretta su Rai3. La città si anima tra carri colorati, sfide tra scuole e un pubblico internazionale che partecipa con entusiasmo. La manifestazione, che attira visitatori da tutto il mondo, si svolge proprio mentre si avvicina il Martedì Grasso. Un evento che unisce tradizione e innovazione, con momenti di spettacolo e coinvolgimento per tutte le età.

Viareggio si prepara al Martedì Grasso: Diretta su Rai3, Contest Scolastici e un Carnevale che guarda al futuro. Il Carnevale di Viareggio entra nel vivo con il quinto e penultimo corso mascherato, in programma domani, 17 febbraio 2026. L’evento, che vedrà sfilare i maestosi carri allegorici lungo il lungomare, sarà trasmesso in diretta nazionale su Rai3 e raggiungerà spettatori in Nord e Sud America, Europa e Africa, consolidando la sua posizione di vetrina culturale italiana a livello internazionale. Un’attesa febbrile e un coinvolgimento crescente. L’atmosfera a Viareggio è carica di attesa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina a Viareggio è iniziata ufficialmente la festa.

Il Carnevale di Viareggio si svolge oggi sotto il sole, attirando decine di migliaia di visitatori lungo le strade affollate.

