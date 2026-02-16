Viareggio a festa | Carnevale in diretta su Rai3 tra carri contest e sguardo internazionale
Viareggio vive oggi una grande giornata di festa, con il Carnevale che viene trasmesso in diretta su Rai3. La città si anima tra carri colorati, sfide tra scuole e un pubblico internazionale che partecipa con entusiasmo. La manifestazione, che attira visitatori da tutto il mondo, si svolge proprio mentre si avvicina il Martedì Grasso. Un evento che unisce tradizione e innovazione, con momenti di spettacolo e coinvolgimento per tutte le età.
Viareggio si prepara al Martedì Grasso: Diretta su Rai3, Contest Scolastici e un Carnevale che guarda al futuro. Il Carnevale di Viareggio entra nel vivo con il quinto e penultimo corso mascherato, in programma domani, 17 febbraio 2026. L’evento, che vedrà sfilare i maestosi carri allegorici lungo il lungomare, sarà trasmesso in diretta nazionale su Rai3 e raggiungerà spettatori in Nord e Sud America, Europa e Africa, consolidando la sua posizione di vetrina culturale italiana a livello internazionale. Un’attesa febbrile e un coinvolgimento crescente. L’atmosfera a Viareggio è carica di attesa.🔗 Leggi su Ameve.eu
Inizia il Carnevale di Viareggio. Primo corso mascherato: alzabandiera, carri e poi i fuochi. È qui la festa
Questa mattina a Viareggio è iniziata ufficialmente la festa.
Carnevale di Viareggio in diretta: sole e tanta gente. Applausi per i carri, i grandi protagonisti
Il Carnevale di Viareggio si svolge oggi sotto il sole, attirando decine di migliaia di visitatori lungo le strade affollate.
Tutti Carri 2026 Carnevale Viareggio. 9 Carri 1° Categoria e 4 di 2°. #carnevalediviareggio2026
Carnevale di Viareggio: oggi Giovedì Grasso terzo corso in notturna e fuochi d’artificioGrande festa oggi, 12 febbraio 2026, giorno di Giovedì Grasso a Viareggio che celebra il Carnevale con il terzo Corso Mascherato. Sui Viali a Mare tornano protagoniste i carri dche sfileranno in nottu ... firenzepost.it
Tensione al Carnevale di Viareggio: scontro verbale tra Francesca Pascale e i pro-PalSotto il palco dove è stato consegnato a Francesca Pascale il Premio Funari, si è acceso un duro confronto verbale con un gruppo di manifestanti pro Palestina ... dire.it
Festa di pubblico al Carnevale di Viareggio con oltre centomila spettatori che stanno assistendo al corso mascherato sui viali a mare - facebook.com facebook