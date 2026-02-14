Carnevale a ritmo di samba Al via la grande festa di Rio de Janeiro

Il Carnevale di Rio de Janeiro inizia con una sfilata di samba che riempie le strade di colori e musica. La festa è partita quando le scuole di samba hanno aperto le danze davanti a migliaia di spettatori entusiasti. Tra le maschere brillanti e le coreografie coinvolgenti, si respira un’energia contagiosa che dura tutto il giorno. La città si prepara a vivere una settimana di festa e allegria, con carri allegorici e balli che attirano visitatori da tutto il mondo.

Rio de Janeiro in festa: Re Momo inaugura il Carnevale più atteso dell’anno. Rio de Janeiro è ufficialmente immersa nella magia del Carnevale. La città brasiliana ha dato il via, venerdì 13 febbraio, a cinque giorni di festeggiamenti che coinvolgeranno circa sei milioni di persone tra sfilate, blocchi di strada e spettacoli. La cerimonia di apertura, con la consegna simbolica delle chiavi della città a Re Momo, Danilo Vieira, segna l’inizio di una tradizione secolare di gioia e irriverenza. Il simbolismo di Re Momo e l’eredità del Carnevale. L’incoronazione di Danilo Vieira, trentenne originario di Rio, a Re Momo rappresenta l’apertura formale del Carnevale.🔗 Leggi su Ameve.eu Carnevale di Cento: il Carnevale d’Europa gemellato con Rio de Janeiro Nel cuore di Cento, lungo Corso Guercino, si svolge uno dei carnevali più attesi d’Europa. Tiro con l’arco: Ellison e Sliachticas Caetano fanno festa a Rio de Janeiro nelle Indoor World Series A Rio de Janeiro si sono conclusi gli incontri delle Indoor World Series di tiro con l’arco, con Ellison e Sliachticas Caetano protagonisti di una festa memorabile. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Rio Carnival 2026 | Complete Parade in Rio de Janeiro, Brazil (4K) Argomenti discussi: Carnevale a Vicenza, il 7 febbraio dalle 17 alle 19 sfilata dei carri illuminati in viale Mazzini; La Tarantella del Carnevale all'Auditorium Parco della Musica; Musica fino all'alba a ritmo anni '90 e due pomeriggi per i più piccoli: gli eventi al Parco Tenda Events per il carnevale di Tempio; Carnevale 2026 Palma Campania, l’evento tradizionale a ritmo di musica diventa solidale. Il Carnevale di Ivrea si apre con Ivreatronic: in piazza Fillak torna Cosmo e la città cambia ritmoAlle 17 di oggi si accendono le casse in piazza Fillak. Ingresso libero, musica fino alle 22. È il messaggio essenziale diffuso sui social da Ivreatronic, che oggi inaugura il suo appuntamento di ... giornalelavoce.it Carnevale 2026 Palma Campania, l’evento tradizionale a ritmo di musica diventa solidaleQuando le Quadriglie iniziano a suonare, Palma Campania lo sa: il Carnevale 2026 è ormai vicino. Ecco tutti gli eventi più attesi, come arrivare e come partecipare ... siviaggia.it Una splendida sfilata di Carnevale al ritmo dei tamburi anima le vie di Madesimo il 21 febbraio. Prima il laboratorio di mascherine dalle 15:00 alle 16:30 in Piazza Bertacchi per prepararsi al meglio, poi dalle 16:30 alle 17:45 la sfilata con la Bandadram parte d facebook