Rio de Janeiro | dentro il Carnevale più spettacolare del mondo tra samba e tradizione

Rio de Janeiro celebra il suo Carnevale più famoso del mondo, attirando migliaia di persone che vivono l’energia dei festeggiamenti. Alle tre del mattino, nel cuore del Sambódromo Marquês de Sapucaí, ottantamila spettatori gridano entusiasti mentre la scuola di samba Mangueira sfila tra luci sfavillanti e costumi colorati. La musica travolgente e le coreografie spettacolari rendono questa notte un momento unico di tradizione e festa.

Mi trovo al Sambódromo Marquês de Sapucaí alle tre del mattino, e intorno a me ottantamila persone urlano all’unisono mentre la scuola di samba Mangueira entra in pista. L’aria è densa di polvere dorata che brilla sotto i riflettori, mescolata al profumo di birra, frittura di strada e sudore. Davanti ai miei occhi si materializza un serpente di piume alte quattro metri, portate da duecento ballerini vestiti di verde e rosa shocking che si muovono come un organismo unico. Il battito dei tamburi mi attraversa lo sterno con una forza fisica: sono tremila percussionisti della bateria che suonano all’unisono, creando un ritmo che fa vibrare le gradinate di cemento sotto i miei piedi. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

