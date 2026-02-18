Carnevale della Piana | in scena lo spettacolo Le Sorelle Alzheimer

Il Carnevale della Piana si apre con lo spettacolo Le Sorelle Alzheimer, portato in scena a Palmi. La rappresentazione si svolge venerdì sera al teatro comunale, attirando un pubblico curioso di scoprire come il teatro possa affrontare temi delicati come la memoria e la malattia. La compagnia teatrale ha scelto di usare l’ironia per parlare di problemi sociali spesso evitati, coinvolgendo gli spettatori in una riflessione profonda.

Nell’ambito della 42ª Ottava di Carnevale della Piana, la città di Palmi si prepara ad accogliere una serata di teatro capace di unire comicità, profondità e attenzione ai temi sociali. Le associazioni Pro Loco Palmi, Associazione Culturale “Per Palmi” e Teatroscuola La Ribalta presentano la commedia in due atti del Teatro Comico Italiano “Le Sorelle Alzheimer”, con il patrocinio del Comune di Palmi, della Regione Calabria, di Unpli Calabria e del brand Calabria Straordinaria. Lo spettacolo andrà in scena sabato 21 febbraio, alle ore 20,30, presso l’Auditorium della Parrocchia “Santa Famiglia” di Palmi, con ingresso gratuito.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

