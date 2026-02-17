Sono le ultime ore per perdersi tra le calli e ammirare lo spettacolo del Carnevale in Laguna

Il Carnevale di Venezia sta per finire e le calli sono ancora piene di visitatori. La città si riempie di persone in maschera, attratte dalla tradizione, anche perché le Olimpiadi di Milano Cortina hanno portato molti appassionati di sport che hanno deciso di restare per vivere anche questa festa. Le maschere colorate si riflettono sull’acqua dei canali, creando uno spettacolo vivo e autentico.

( a skanews) — Sono le ultime ore per godersi il Carnevale di Venezia. La città è stata invasa da turisti in maschera, anche complici le Olimpiadi di Milano Cortina che hanno portato in Italia molti appassionati di sport che però non hanno voluto rinunciare alla magia del Carnevale tra i canali. Venezia, dove stare durante il Carnevale. guarda le foto Leggi anche › Dalle passerelle a Carnevale, nel 2026 trionfa lo stile pirata Maschere antiche, costumi sfarzosi ma anche moderni e colorati: il Martedì Grasso segna l'ultima giornata di festa prima dell'inizio della Quaresima cristiana, il 18 febbraio.