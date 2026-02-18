Carnevale Artistico Un’esplosione di colori musica e creatività invadono piazza Gramsci

Il Carnevale Artistico di Carrara, che si è svolto in piazza Gramsci, ha attirato centinaia di persone grazie a una sfilata ricca di colori, musica e opere d’arte. La manifestazione, organizzata per celebrare la creatività locale, ha visto la partecipazione di artisti e artigiani che hanno portato in strada le loro creazioni, trasformando la piazza in un grande show. Tra le installazioni, spiccavano le maschere decorate a mano e le sculture che si muovevano al ritmo delle note, facendo vivere un’esperienza visiva e sensoriale.

di Manuela Orsini Merani Scenografico e d’impatto ha preso vita il Carnevale artistico 2026 a Carrara. Una narrazione visiva che ha portato in scena non solo movimenti artistici, classici della letteratura, ma anche messaggi di impronta sociale e contemporanea. Protagoniste le classi del liceo artistico Gentileschi che hanno dato corpo e anima alla kermesse in piazza Gramsci. Un crescendo di pubblico di tutte le età e in particolare di piccini, divertiti dallo spettacolo. Da una frase del film di fantascienza Blade runner scatta l’ispirazione del biennio: "Ho visto cose che voi umani non potete immaginare". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carnevale Artistico. Un’esplosione di colori musica e creatività invadono piazza Gramsci Trampolieri, supereroi, principesse, colori e musica: la magia del Carnevale dei desideri in piazza SaffiPiazza Saffi si è riempita di allegria domenica pomeriggio. Tra musica, riciclo e creatività: a Piacenza arriva un Carnevale "Folle di Natura"Domenica 15 febbraio il centro di Piacenza si trasforma in un carnevale diverso dal solito. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Studenti protagonisti al Carnevale Artistico; Carnevale, da Ivrea a Viareggio: gli scatti più belli. FOTO; Carnevale di San Floro; Studenti protagonisti al Carnevale Artistico. Studenti protagonisti al Carnevale ArtisticoUn’esplosione di colori, musica e creatività invade il centro di Massa e Carrara: è il tradizionale Carnevale Artistico dei Licei Palma e Gentileschi, l’appuntamento più atteso dagli studenti… e non s ... noitv.it Fano, il Carnevale alla sfilata conclusiva. Tra i carri l’allegoria che è piaciuta ai giovani: è dedicata a Big MamaFANO – Va in archivio con le sfilate in maschera di oggi, domenica 15 febbraio, l’edizione 2026 del Carnevale a Fano. Un saluto alla musica, ai colori dei costumi, al getto dei dolciumi e ai carri ... centropagina.it Anche Paolo Ruffini è rimasto rapito dallo spettacolo del Carnevale di Palma Campania! Il nostro direttore artistico Luca Lombardo gli ha raccontato nel backstage l'impegno e il lavoro dietro la creazione di costumi, spettacoli e composizioni musicali originali c facebook