Tra musica riciclo e creatività | a Piacenza arriva un Carnevale Folle di Natura

Da ilpiacenza.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 15 febbraio il centro di Piacenza si trasforma in un carnevale diverso dal solito. L’evento “Folle di Natura” punta tutto sul rispetto per l’ambiente, con spettacoli di musica, stand di riciclo e tante idee creative. La festa inizia alle 14 in piazza Cavalli, dove si raduneranno i partecipanti per una giornata all’insegna del divertimento sostenibile.

Una festa aperta a tutti i cittadini e le famiglie, esito felice della collaborazione tra Amministrazione comunale e associazione Quartiere Roma, con direzione artistica affidata a Corona Events e l'adesione di diverse realtà scolastiche del territorio: le sezioni di infanzia e primaria dell'Alberoni, le primarie Giordani, Taverna e De Gasperi, il liceo artistico Cassinari, gli enti di formazione professionale Don Orione e Tutor. Fondamentale, come è stato ricordato nel corso della conferenza stampa tenutasi nella mattinata di mercoledì 4 febbraio in Municipio il sostegno di Iren e l'impegno dei partner tecnici: Centro per le Famiglie, Spazio 4, Rathaus, VeloLento, Ciclofficina Pignone, Stampone.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

