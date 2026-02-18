Carnevale a Paternopoli | gli studenti entrano nel cuore della tradizione

Gli studenti di Paternopoli sono entrati nel cuore del Carnevale questa mattina, quando l’Istituto Comprensivo “Luigi Di Prisco” ha organizzato una visita alla Cittadella del Carnevale. La giornata ha visto coinvolti bambini e ragazzi di tutte le età, che hanno indossato costumi tradizionali e partecipato a laboratori creativi. L’obiettivo era far scoprire ai giovani le radici della festa e il suo significato più profondo. La scuola ha scelto questa occasione per avvicinare gli studenti alle proprie tradizioni più antiche.

Esperienza diretta per gli alunni dell'Istituto "L. Di Prisco" tra i segreti della cartapesta e la comunità all'opera Sono entrati in uno spazio dove il Carnevale Paternese si fa carne e polvere, fango e cartapesta, sudore e colore. Hanno visto l'argilla prendere forma, la cartapesta modellata a mani nude, le ultime rifiniture spruzzate con l'aerografo. Hanno visto nascere un carro allegorico, centimetro per centimetro, e hanno capito senza fronzoli quanto lavoro, quante mani e quante ore servono per farlo vivere. L'Associazione Carnevale di Paternopoli ha aperto le porte, spiegato senza teatralità, accolto senza posa.