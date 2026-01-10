Il liceo riapre ma gli studenti non entrano | Sciopero per denunciare le condizioni della scuola
Il ritorno in aula del liceo si svolge senza la presenza degli studenti, che hanno deciso di protestare contro le condizioni della scuola. Lo sciopero mira a evidenziare le criticità strutturali e organizzative dell’istituto, evidenziando la necessità di interventi per migliorare l’ambiente scolastico. La mobilitazione rappresenta una richiesta di attenzione e di risposte concrete da parte delle istituzioni scolastiche e locali.
La scuola riapre, ma gli studenti non entrano in classe. E protestano contro “le condizioni in cui si trova e si è trovato l’istituto al rientro dalle pause natalizie”. Accade al liceo classico Pilo Albertelli di via Daniele Manin.Gli studenti e le studentesse nella mattina di venerdì 9 gennaio. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Sciopero della scuola a Roma: lezioni a rischio stop. In piazza anche gli studenti
Leggi anche: Lista stupri al liceo Giulio Cesare, gli studenti: "Si pensa solo alla tutela dell'immagine della scuola"
Il liceo riapre, ma gli studenti non entrano: Sciopero per denunciare le condizioni della scuola.
Genova, assalto al liceo Da Vinci occupato dagli studenti: aule devastate con spranghe - Un gruppo di individui armati di spranghe è entrato durante la notte nell'istituto genovese occupato dagli studenti. tg24.sky.it
Roma, tragedia sfiorata al liceo Diaz: crolla un controsoffitto, cinque studenti intossicati - Momenti di paura, ieri, nella sede succursale dell’Istituto Piaget- ilmessaggero.it
Il liceo Gullace riapre dopo un anno di lavori - La sede centrale a Cinecittà Est stamattina ha riaperto i cancelli dopo la conclusione dei lavori di miglioramento sismico. rainews.it
Sapri, dopo 5 anni, finalmente riapre lo storico Cine Teatro Ferrari. Tantissima gente, per ascoltare i ragazzi del nostro prestigioso Liceo Musicale e della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri. Una grande emozione e i ricordi degli anni più belli ch - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.