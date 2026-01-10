Il liceo riapre ma gli studenti non entrano | Sciopero per denunciare le condizioni della scuola

Da romatoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ritorno in aula del liceo si svolge senza la presenza degli studenti, che hanno deciso di protestare contro le condizioni della scuola. Lo sciopero mira a evidenziare le criticità strutturali e organizzative dell’istituto, evidenziando la necessità di interventi per migliorare l’ambiente scolastico. La mobilitazione rappresenta una richiesta di attenzione e di risposte concrete da parte delle istituzioni scolastiche e locali.

La scuola riapre, ma gli studenti non entrano in classe. E protestano contro “le condizioni in cui si trova e si è trovato l’istituto al rientro dalle pause natalizie”. Accade al liceo classico Pilo Albertelli di via Daniele Manin.Gli studenti e le studentesse nella mattina di venerdì 9 gennaio. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Sciopero della scuola a Roma: lezioni a rischio stop. In piazza anche gli studenti

Leggi anche: Lista stupri al liceo Giulio Cesare, gli studenti: "Si pensa solo alla tutela dell'immagine della scuola"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il liceo riapre, ma gli studenti non entrano: Sciopero per denunciare le condizioni della scuola.

Genova, assalto al liceo Da Vinci occupato dagli studenti: aule devastate con spranghe - Un gruppo di individui armati di spranghe è entrato durante la notte nell'istituto genovese occupato dagli studenti. tg24.sky.it

Roma, tragedia sfiorata al liceo Diaz: crolla un controsoffitto, cinque studenti intossicati - Momenti di paura, ieri, nella sede succursale dell’Istituto Piaget- ilmessaggero.it

Il liceo Gullace riapre dopo un anno di lavori - La sede centrale a Cinecittà Est stamattina ha riaperto i cancelli dopo la conclusione dei lavori di miglioramento sismico. rainews.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.