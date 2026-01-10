Il liceo riapre ma gli studenti non entrano | Sciopero per denunciare le condizioni della scuola

Il ritorno in aula del liceo si svolge senza la presenza degli studenti, che hanno deciso di protestare contro le condizioni della scuola. Lo sciopero mira a evidenziare le criticità strutturali e organizzative dell’istituto, evidenziando la necessità di interventi per migliorare l’ambiente scolastico. La mobilitazione rappresenta una richiesta di attenzione e di risposte concrete da parte delle istituzioni scolastiche e locali.

