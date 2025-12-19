Affitti brevi una legge ideologica che colpisce la proprietà privata

La proposta di legge sugli affitti brevi, presentata come soluzione per il riequilibrio abitativo, nasconde una più profonda insidia: l’ingerenza sulla proprietà privata e sull’attività economica di migliaia di cittadini. Dietro le buone intenzioni si cela un intervento ideologico che rischia di limitare la libertà di gestione di case e immobili, minando i principi fondamentali di una proprietà privata tutelata dalla legge.

"La proposta di legge sugli affitti brevi presentata in Assemblea Legislativa viene raccontata come uno strumento di riequilibrio abitativo e di governo del territorio, ma nella realtà introduce una pesante e ingiustificata ingerenza nella libera disponibilità della proprietà privata e in un'attività economica legittimamente esercitata da migliaia di cittadini". Lo dichiarano i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Ferdinando Pulitanò e Annalisa Arletti. "Parliamo di un comparto che rappresenta appena lo 0,7% del patrimonio immobiliare regionale, in una regione dove quasi il 22% delle abitazioni risulta sfitto.

