Carne di cavallo vietata per legge arriva la proposta | multe e carcere fino a 3 anni

Susanna Cherchi e Luana Zanella hanno presentato due proposte di legge che mirano a vietare la carne di cavallo, portando a possibili multe e fino a tre anni di carcere. La decisione arriva in risposta alle crescenti preoccupazioni sulla sicurezza alimentare e sulla tutela degli animali. La commissione Ambiente del Senato sta esaminando il pacchetto di norme, che include anche un progetto di Michela Brambilla, volto a rafforzare il divieto.

Mangiare carne di cavallo potrebbe presto diventare un tabù: sul tavolo della commissione Ambiente del Senato sono arrivati due disegni di legge a prima firma di Susanna Cherchi ( M5S ) e Luana Zanella ( Avs ), confluiti in un pacchetto che include anche un provvedimento analogo promosso da Michela Brambilla ( Noi Moderati ). Il Parlamento torna così ad affrontare, in maniera bipartisan, il tema della macellazione degli equini dopo quattro legislature di tentativi falliti. La difficoltà è stata dovuta al fatto che la macellazione degli equini è rimasta un tema marginale, relegato a tradizioni locali e nicchie di consumo.