Jannik Sinner vota da giudice con tutti i numeri 1 del mondo | assegnato il premio rivelazione dell’anno

Jannik Sinner, tra i protagonisti del tennis mondiale, ha recentemente ricoperto il ruolo di giudice, assegnando il premio “Breakthrough of the Year” dell’ATP. Con la sua autorità e competenza, ha contribuito a celebrare il talento emergente nel circuito, dimostrando ancora una volta la sua crescita non solo come atleta, ma anche come figura di rilievo nel panorama tennistico internazionale.

Jannik Sinner ha indossato i panni di giudice e ha avuto la facoltà di assegnare il proprio voto, contribuendo a determinare il giocatore meritevole di ricevere il premio “Breakthrough of the Year” assegnato dall’ATP. Per la prima volta nella storia, infatti, l’Associazione dei Tennisti Professionisti ha coinvolto i giocatori capaci di rientrare nel ristretto club dei numeri 1 del mondo per consegnare il riconoscimento per la più grande rivelazione della stagione. I 29 membri del No. 1 Club dell’ATP hanno espresso la propria preferenza, chiaramente con voto segreto. Tra di essi erano presenti lo spagnolo Carlos Alcaraz (attualmente in testa alla classifica internazionale), Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Daniil Medvedev, Andy Roddick e leggende come Andre Agassi, Ivan Lendl, Mats Wilander, Peter Sampras, Boris Becker, Jim Courier, John McEnroe, Bjorn Borg, Jimmy Connors. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner vota da giudice con tutti i numeri 1 del mondo: assegnato il premio rivelazione dell’anno

Che Tempo Che Fa Stasera: Top Trends di oggi - Zazoom Social News

Ultima Ora - Ultime Notizie Zazoom Social News - Zazoom Social News

Jannik Sinner veste i panni di giudice per l’ATP. Draper, Fonseca, Mensik o Vacherot: chi voterà? - Jannik Sinner dovrà indossare i panni di giudice nelle prossime settimane e avrà la facoltà di assegnare il proprio voto, contribuendo così a determinare ... Riporta oasport.it

Jannik Sinner da giocatore a giudice, la decisione da prendere è importante - Giornalista dal 2008 e grande appassionato di tutti gli sport da sempre, segue con particolare interesse basket e volley che ha anche praticato a livello dilettantistico fino ai tempi dell’università. Scrive msn.com

“ ” Jannik Sinner si rilassa con il suo team sulle spiagge di Dubai Darren Cahill - facebook.com Vai su Facebook

Alex de Minaur elogia Jannik Sinner sottolineando la sua forza mentale Il numero 7 del ranking Atp ha sottolineato quanto l’azzurro sia stato bravo a uscire dal periodo buio post squalifica e post sconfitta nel Roland Garros #Tennis #Sinner #DeMinaur Vai su X