Alcaraz vince il premio tennista sportivo dell’anno

Carlitos Alcaraz, numero uno al mondo, ha ricevuto il premio di Tennista Sportivo dell’Anno, riconoscimento per la sua eccellente carriera e il comportamento esemplare. La vittoria, condivisa con Jannik Sinner, ha riscosso grande attenzione e ha fatto il giro del mondo, sottolineando il prestigio e l’impatto del giovane talento nel panorama tennistico internazionale.

Carlos Alcaraz è stato celebrato per il suo comportamento sportivo dentro e fuori dal campo dai suoi colleghi. Lo spagnolo si è aggiudicato per la seconda volta il premio Stefan Edberg Sportsmanship Award 2025. La prima volta lo aveva ricevuto nel 2023. In questa stagione c'è stato un episodio di grandissima sportività, che riguarda il suo rivale Sinner, decisivo per conferire ad Alcaraz questo riconoscimento. Al rientro dai tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, Jannik

