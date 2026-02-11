Cacciate le due campionesse squalificate Choc alle Olimpiadi Milano Cortina | la scoperta negli sci Assurdo!

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, due atlete sono state squalificate prima della gara di sci. I controlli sull’attrezzatura hanno portato alle loro esclusioni, lasciando tutti stupiti. È un episodio che ha fatto parlare subito, perché nessuno si aspettava una decisione del genere così vicina alla partenza.

Un episodio regolamentare ha interessato i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina: due atlete sono state squalificate dopo i controlli pre-gara sull'attrezzatura. La violazione non riguarda sostanze assunte dall'organismo, ma l'impiego di un prodotto non consentito sulla soletta degli sci, con presenza di fluoro riconducibile a cera fluorurata, vietata nelle competizioni ufficiali dalla stagione 2023-2024. La decisione è maturata a seguito delle verifiche effettuate prima della partenza, condotte con strumentazioni dedicate in grado di individuare la composizione chimica della base degli sci.

