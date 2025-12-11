La sposa era già sposata e lui non ne sapeva nulla | la scoperta choc del testimone ecco come ha intuito che il matrimonio da sogno a Como era una farsa

Una cerimonia da sogno sul lago di Como nascondeva un segreto scioccante: la sposa era già sposata e l'ignaro sposo non ne aveva idea. La scoperta è avvenuta grazie a un testimone, che ha intuito la verità dietro l'apparenza perfetta di un matrimonio che si sarebbe rivelato una farsa.

Un matrimonio da favola, una location esclusiva affacciata sul lago di Como, un rito civile curato in ogni dettaglio. Amici, parenti, genitori dello sposo emozionati. Tutto perfetto, almeno in apparenza. Perché quella celebrazione, come racconta Il Messaggero, era in realtà una messinscena: la sposa era già sposata e il compagno non ne sapeva nulla. A far crollare l’inganno è stato uno dei testimoni, l’unico tra gli invitati a notare che nella cerimonia c’era qualcosa che non tornava. Nei giorni successivi alle “ nozze ”, deciso a verificare che tutto fosse stato registrato regolarmente, si è rivolto all’ufficio anagrafe competent e. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La sposa era già sposata e lui non ne sapeva nulla”: la scoperta choc del testimone, ecco come ha intuito che il matrimonio da sogno a Como era una farsa

