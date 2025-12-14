Valle Telesina guida in stato di ebbrezza e targa rubata | due denunce e una patente ritirata

Nella settimana appena conclusa, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno intensificato i controlli nella Valle Telesina, denunciando due persone per guida in stato di ebbrezza e furto di targa, e ritirando una patente. Inoltre, è stato individuato un giovane in possesso di marijuana, rafforzando l’azione di tutela e sicurezza sul territorio.

