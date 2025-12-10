Monopattini e guida in stato di ebbrezza scattano multe e ritiro patente | la sentenza della Cassazione

La Cassazione ha stabilito che la guida di monopattini elettrici in stato di ebbrezza è soggetta alle stesse sanzioni delle biciclette, con conseguenze che possono includere multe, ritiro della patente e arresto. Questa sentenza chiarisce l'applicabilità delle norme penali in materia di guida in stato di ebbrezza anche ai mezzi di mobilità elettrica, rafforzando le misure di sicurezza su strada.

La Cassazione ha stabilito che le norme penali sulla guida in stato di ebbrezza si applicano anche ai monopattini elettrici, equiparati alle biciclette, con sanzioni che possono includere multa, ritiro della patente e persino arresto. La decisione si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza urbana, tra incidenti frequenti e regolamentazioni sempre più stringenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

