Carabinieri guardie giurate e automobilisti sotto tiro | Abbiamo visto la morte in faccia

Un incidente grave ha coinvolto carabinieri, guardie giurate e automobilisti, lasciando tutti scioccati. La violenza ha determinato danni e paura tra chi era presente, alcuni raccontano di aver sentito i colpi e visto i mezzi scontrarsi a pochi metri da loro. Una delle testimoni ha detto di aver passato la notte sveglia, ancora scossa dall’accaduto e dai momenti di tensione vissuti.

"La notte non ho dormito, vicino agli occhi sempre quella scena, sempre. Non ci voglio neanche pensare. Non dormo un minuto". Ha esordito così il conducente del furgone portavalori che trasportava 6 milioni di euro, assaltato e fatto esplodere lunedì 9 febbraio sulla strada 613 che collega Brindisi a Lecce, all'altezza di Tuturano. A bordo del blindato c'erano tre guardie giurate, mentre altre due si trovavano nel mezzo di scorta. Sotto choc anche la moglie della guardia giurata che alla iena Giulio Golia, ha ripercorso quei drammatici istanti: "Hanno fatto saltare in aria il furgone con mio marito dentro.