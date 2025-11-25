Ci sono libri che nascono da un’idea precisa, e libri che nascono da un tempo lento, quasi inevitabile. Emergere dalla terra di Marcello Tedesco appartiene a questa seconda famiglia: un progetto sedimentato per anni, maturato lontano dai riflettori, e poi riaffiorato quando l’autore ha sentito il bisogno di fermarsi, fare ordine, ascoltare. La scintilla: opere ritrovate e una sensazione straniante. L’origine del libro è legata a un gesto semplice e potentissimo: il ritrovamento di alcune opere conservate in cantina. Guardarle, dopo molto tempo, ha generato un effetto quasi straniante: come se appartenessero a un altro, come se fossero state create da una persona distante. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - “Emergere dalla terra”: Marcello Tedesco e un libro nato dal silenzio, tra opere ritrovate e ricerca di equilibrio