Emergere dalla terra | Marcello Tedesco e un libro nato dal silenzio tra opere ritrovate e ricerca di equilibrio
Ci sono libri che nascono da un’idea precisa, e libri che nascono da un tempo lento, quasi inevitabile. Emergere dalla terra di Marcello Tedesco appartiene a questa seconda famiglia: un progetto sedimentato per anni, maturato lontano dai riflettori, e poi riaffiorato quando l’autore ha sentito il bisogno di fermarsi, fare ordine, ascoltare. La scintilla: opere ritrovate e una sensazione straniante. L’origine del libro è legata a un gesto semplice e potentissimo: il ritrovamento di alcune opere conservate in cantina. Guardarle, dopo molto tempo, ha generato un effetto quasi straniante: come se appartenessero a un altro, come se fossero state create da una persona distante. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com
Argomenti simili trattati di recente
Il Castello Aragonese di Le Castella è uno dei simboli più iconici della Calabria jonica. Situato su una piccola isola collegata alla terraferma da un istmo, sembra quasi emergere dal mare stesso. Le sue origini risalgono al VI secolo a.C., ma la struttura che ved - facebook.com Vai su Facebook