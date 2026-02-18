Capodanno cinese all' Outlet di Barberino

Il Capodanno cinese ha portato festeggiamenti vivaci all'Outlet di Barberino, dove sono svolte danze tradizionali, musica e sfilate colorate. La causa è l’arrivo dell’Anno del Cavallo di Fuoco, che ha ispirato un evento ricco di energia e tradizione. Le strade dell’outlet si sono animate con coreografie elaborate e gruppi in costume, attirando numerosi visitatori in cerca di divertimento. La celebrazione prosegue con spettacoli e decorazioni ispirate alla cultura cinese, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Barberino Outlet in occasione del Capodanno Cinese ospita danze, musiche e parate scenografiche dedicate all’arrivo dell’Anno del Cavallo di Fuoco. Per il Centro questo periodo è un’occasione da condividere con la comunità cinese locale, molto radicata nel territorio, e nel segno della multiculturalità per accogliere anche i numerosi turisti del paese asiatico in visita nella nostra regione. Domenica 22 febbraio dalle 12.00 alle 16.00 è il giorno clou della festa con l’attesa Danza del Drago, un live show per tutta la famiglia, in cui coloratissimi draghi sfilano lungo le vie dell’Outlet e la Danza del Leonecon attori- ballerini che animano il grande animale per propiziare un anno di ricchezza e abbondanza.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Carnevale all'Outlet di BarberinoDomenica 15 febbraio all’Outlet di Barberino si svolge un Carnevale da Favola.

A Barberino Outlet sfilano principesse e Supereroi al Carnevale da favolaA Barberino Outlet, domenica 15 febbraio, si svolge il Carnevale da Favola, e la causa è la sfilata di principesse e Supereroi che anima il centro commerciale.

RAVIOLI CAPODANNO CINESE a TORINO

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.