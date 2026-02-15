A Barberino Outlet sfilano principesse e Supereroi al Carnevale da favola
Firenze, 14 febbraio 2026 - Principesse e Supereroi sono i protagonisti della spettacolare parata itinerante che domenica 15 febbraio invaderà Barberino Outlet grazie all’iniziativa ‘ Carnevale da Favola ’. Il corteo, composto da partecipanti in meravigliosi costumi ispirati al tema delle fiabe, sfilerà dalla mattina al pomeriggio lungo le vie del centro, animandolo con colori, musica e personaggi fantastici. Un’occasione di partecipazione collettiva aperta a grandi e piccini per incontrare e farsi selfie con i personaggi più amati che, nel corso dell’evento, creeranno coreografie e performance musicali lungo le vie dell’Outlet. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Carnevale all'Outlet di Barberino
