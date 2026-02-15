a barberino outlet sfilano principesse e supereroi al carnevale da favola

A Barberino Outlet, domenica 15 febbraio, si svolge il Carnevale da Favola, e la causa è la sfilata di principesse e Supereroi che anima il centro commerciale. La manifestazione, organizzata per intrattenere le famiglie, vede protagonisti bambini vestiti come i loro personaggi preferiti, pronti a sfilare tra negozi e bancarelle.

Firenze, 14 febbraio 2026 - Principesse e Supereroi sono i protagonisti della spettacolare parata itinerante che domenica 15 febbraio invaderà Barberino Outlet grazie all’iniziativa ‘ Carnevale da Favola ’. Il corteo, composto da partecipanti in meravigliosi costumi ispirati al tema delle fiabe, sfilerà dalla mattina al pomeriggio lungo le vie del centro, animandolo con colori, musica e personaggi fantastici. Un’occasione di partecipazione collettiva aperta a grandi e piccini per incontrare e farsi selfie con i personaggi più amati che, nel corso dell’evento, creeranno coreografie e performance musicali lungo le vie dell’Outlet. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La piazza si anima con un tripudio di colori e allegria.

