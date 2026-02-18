Capodanno cinese 2026 inizia l' anno del Cavallo di fuoco
Il Capodanno cinese del 2026, celebrato con l’inizio dell’anno del Cavallo di fuoco, è iniziato ufficialmente lunedì alle 16. La cerimonia si è svolta anche a Prato, dove il suono della campana al tempio buddista Pu Hua ha segnato l’avvio delle festività, in sincronizzazione con la mezzanotte di Pechino. La comunità locale si è riunita per assistere alla tradizionale cerimonia, che coinvolge canti, offerte e fuochi d’artificio. Le celebrazioni proseguiranno nei prossimi giorni, attirando molti partecipanti.
Secondo il calendario lunare della Cina, il Cavallo di fuoco è simbolo di energia, passione e coraggio, movimento e cambiamento, che spinge a nuovi progetti e scelte importanti. L'appuntamento-clou delle celebrazioni sul territorio pratese, che ospita la comunità orientale più numerosa d'Italia al pari di quella di Milano, è fissato per domenica prossima alle 9: inizierà infatti sfilata che culminerà nel centro cittadino con i dragoni e la danza del Leone, evento cardine della manifestazione. La partenza è fissata al tempio buddista in piazza della Gualchierina, con il corteo che raggiungerà poi piazza delle Carceri.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
