Capodanno cinese oggi inizia l’anno del ‘Cavallo di Fuoco’

Il Capodanno cinese ha preso il via oggi, 17 febbraio 2026, quando milioni di persone in Asia e in altre parti del mondo si preparano a celebrare l’anno del Cavallo di Fuoco. La festività, che segna l’inizio del nuovo ciclo zodiacale, coinvolge tradizioni secolari e un grande entusiasmo tra le comunità cinesi sparse ovunque. Per molti, questa giornata rappresenta anche un momento di riunioni familiari e di speranza per il futuro.
(Adnkronos) – Oggi, 17 febbraio 2026, inizia il Capodanno cinese, festeggiato da milioni di persone in tutto il mondo. Si entra in queste ore infatti in un nuovo anno, secondo il calendario lunisolare, quello del 'Cavallo', legato all'elemento del fuoco. Il "Cavallo di fuoco" è associato a energia, movimento e cambiamento. È un anno, quello del 2026, che favorisce iniziative coraggiose, novità professionali e incoraggia a guardare avanti con fiducia. "A differenza del Capodanno occidentale, quello cinese segue il calendario lunisolare, basato sull’osservazione della posizione del Sole e delle fasi della Luna.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Il Capodanno cinese è iniziato alle 17 di oggi a Prato, segnando il passaggio dall’anno del Serpente a quello del Cavallo di fuoco.
Il 17 febbraio 2026, il Capodanno Cinese segna l’inizio dell’anno del Cavallo di Fuoco Yang, portando con sé un’ondata di energia forte e imprevedibile.
