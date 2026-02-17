Capodanno cinese inizia l’anno del Cavallo di fuoco La campana e rintocchi portafortuna

Prato, 17 febbraio 2026 – Sotto la dorata e placida fissità dei Buddha nel tempio di Pu Hua Si il 2026 è arrivato alle 17 in punto, quando in Cina l’anno vecchio, quello del Serpente, ha lasciato il posto all’anno del Cavallo di fuoco. «Il migliore tra i dodici simboli», dice Luisa, 23 anni, sorriso gentile che si allarga mentre racconta la tradizione millenaria che ormai fa parte anche del dna di Prato. Luisa dà una mano nel tempio e anche alla preparazione delle sfilate del Capodanno. «Il cavallo per me è il simbolo più forte, perché può contare sulla velocità. Noi diciamo: il cavallo arriva, ce la facciamo subito». 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Capodanno cinese del 17 febbraio segna l’inizio dell’anno del Cavallo di Fuoco, un evento importante che celebra il passaggio di un ciclo zodiacale e coinvolge molte comunità.

Il Capodanno cinese del 2026 si avvicina e si celebrerà il 17 febbraio.

