Livorno | sequestrati 700mila euro a pregiudicato L’operazione della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Firenze ha sequestrato 700mila euro a un pregiudicato di Livorno, perché avrebbe nascosto capitali illeciti provenienti dall’estero. L’uomo, di origini meridionali, aveva depositato i soldi nel Liechtenstein, cercando di nasconderli. Durante l’operazione, i finanzieri hanno trovato anche documenti che collegano quei soldi a attività illegali.

Sequestrati oltre 700.000 euro. I finanzieri fiorentini, coordinati dal procuratore della Repubblica di Livorno, hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Firenze, su richiesta della stessa procura. L’uomo obiettivo dell’intervento è ritenuto “socialmente pericoloso”. In particolare sono stati disposti sequestri di asset finanziari rientrati dall’estero (conti correnti, dossier titoli e vaglia non trasferibili) precedentemente occultati in Liechtenstein, acquisiti negli anni 1976, 1997 e 1999, ovvero nel periodo della sua pericolosità, tra il 1974 e il 2017. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Livorno: sequestrati 700mila euro a pregiudicato. L’operazione della Guardia di Finanza Leggi anche: Labubu contraffatti, operazione della Guardia di Finanza nel Sannio: sequestrati 400 peluche Leggi anche: Rieti. Sequestrati oltre 30mila articoli non sicuri: maxi operazione della Guardia di Finanza Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sanità, Occhiuto lancia il Taxi Sanitario: cure gratis e trasporti pagati con i fondi UE; L’addio a Michele Albanese, il cronista che ha dato voce alla Calabria onesta. Livorno: sequestrati 700mila euro a pregiudicato. L’operazione della Guardia di FinanzaOperazione della guardia di finanza di Firenze per il rientro di capitali illeciti dall'estero, in particolare occultati in precedenza nel Liechtenstein da un uomo di origini meridionali, pregiudicato ... firenzepost.it Sequestrati beni per 700mila euro in Liechtenstein a pregiudicato del LivorneseUn uomo di origini calabresi e residente in provincia di Livorno era stato ritenuto socialmente pericoloso e la guardia di finanza gli ha sequestrato ... gonews.it Sequestrati oltre 70 grammi di droga tra cocaina e hashish e 165 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio #cronaca facebook