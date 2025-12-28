Le autorità italiane hanno eseguito un’importante operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Genova contro una presunta cellula terroristica legata a Hamas. La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno applicato misure cautelari verso nove indagati, tutti destinati alla custodia in carcere, e disposto il sequestro di beni per un valore superiore agli otto milioni di euro. L’inchiesta, partita da segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, ha svelato un complesso sistema di triangolazioni monetarie internazionali. Gli inquirenti accusano gli indagati di far parte e di aver finanziato attivamente l’organizzazione Hamas. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Finanziamenti illeciti dall’Italia verso Hamas: 9 arresti e sequestrati 8 milioni di euro

