Sigilli al ‘tesoro’ di un pluripregiudicato di Cerignola | sequestrati beni per 600mila euro

Nell’ambito di un’operazione congiunta, polizia e Guardia di Finanza hanno disposto il sequestro di beni per 600mila euro appartenenti a un pluripregiudicato di Cerignola, noto per numerosi reati. L’intervento si inserisce in un più ampio piano di contrasto alla criminalità, mirando a privare i soggetti coinvolti di patrimoni illeciti e a rafforzare la sicurezza nel territorio.

