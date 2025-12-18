Sigilli al ‘tesoro’ di un pluripregiudicato di Cerignola | sequestrati beni per 600mila euro
Nell’ambito di un’operazione congiunta, polizia e Guardia di Finanza hanno disposto il sequestro di beni per 600mila euro appartenenti a un pluripregiudicato di Cerignola, noto per numerosi reati. L’intervento si inserisce in un più ampio piano di contrasto alla criminalità, mirando a privare i soggetti coinvolti di patrimoni illeciti e a rafforzare la sicurezza nel territorio.
Sigilli al ‘tesoro’ di un pluripregiudicato di Cerignola: polizia e guardia di finanza hanno eseguito un decreto di sequestro di prevenzione, finalizzato alla successiva confisca, avente per oggetto i beni riconducibili ad un noto pluripregiudicato ofantino, coinvolto in diverse rapine ai danni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Sequestrati beni da 1 milione di euro a Mario Lerario: sigilli a imprese, conti correnti e fabbricati
Leggi anche: Sequestrati beni a esponente collegato al clan Parisi: sigilli a case e conti
Telesveva. . Bari, sigilli al “tesoro” dei fratelli Antro: sequestrati beni per 35 milioni di euro #bari #cronaca #sequestro #imprenditori - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.