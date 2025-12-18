Sigilli al ‘tesoro’ di un pluripregiudicato di Cerignola | sequestrati beni per 600mila euro

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito di un’operazione congiunta, polizia e Guardia di Finanza hanno disposto il sequestro di beni per 600mila euro appartenenti a un pluripregiudicato di Cerignola, noto per numerosi reati. L’intervento si inserisce in un più ampio piano di contrasto alla criminalità, mirando a privare i soggetti coinvolti di patrimoni illeciti e a rafforzare la sicurezza nel territorio.

sigilli al 8216tesoro8217 di un pluripregiudicato di cerignola sequestrati beni per 600mila euro

© Foggiatoday.it - Sigilli al ‘tesoro’ di un pluripregiudicato di Cerignola: sequestrati beni per 600mila euro

Sigilli al ‘tesoro’ di un pluripregiudicato di Cerignola: polizia e guardia di finanza hanno eseguito un decreto di sequestro di prevenzione, finalizzato alla successiva confisca, avente per oggetto i beni riconducibili ad un noto pluripregiudicato ofantino, coinvolto in diverse rapine ai danni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Sequestrati beni da 1 milione di euro a Mario Lerario: sigilli a imprese, conti correnti e fabbricati

Leggi anche: Sequestrati beni a esponente collegato al clan Parisi: sigilli a case e conti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.