Verso il sogno Pavia Capitale della cultura | I musei andrebbero valorizzati

Questa mattina a Pavia si torna a parlare di musei e cultura. La città, che sogna di diventare “Capitale della cultura”, ha un patrimonio museale molto sotto misura: circa l’87,7% in meno rispetto alla media nazionale e l’88,4% in meno rispetto alla regione. Un gap che si fa sentire e che, secondo gli esperti, va riempito con investimenti e valorizzazione. La sfida ora è capire come rilanciare il settore e attirare più visitatori.

Pavia, 28 gennaio 2026 – Un patrimonio museale inferiore dell'87,7% rispetto a quello nazionale e dell'88,4% rispetto a quello regionale in termini di densità e di rilevanza. Il dato si trova tra le righe dell'ultima edizione del "Rapporto Bes - Benessere equo e sostenibile della provincia di Pavia", nato nel 2010 da una iniziativa di Istat e Cnel, successivamente sviluppato dalla Provincia di Pesaro Urbino.

