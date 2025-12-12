Cucina italiana patrimonio dell' Unesco la Fondazione Carisp | Una spinta per la candidatura a Capitale della cultura
La cucina italiana, riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità, rappresenta un traguardo di grande rilievo. Questo riconoscimento valorizza l’intera cultura gastronomica, dai sapori alle tradizioni, rafforzando il patrimonio immateriale del paese. La Fondazione Carisp evidenzia come questa conquista possa contribuire a una spinta verso la candidatura di una città come Capitale della Cultura.
Mercoledì la cucina italiana è stata ufficialmente riconosciuta come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità da parte dell’Unesco, un traguardo storico non che si limita a premiare singoli piatti o tradizioni regionali, ma l’intero insieme di pratiche, saperi e rituali che caratterizzano il. Forlitoday.it
“È un patrimonio sociale”, Maddalena Fossati racconta cosa significa il sì dell'Unesco alla cucina italiana - È stata ufficialmente riconosciuta Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, sancendo il valore identitario e culturale del nostro modo di vivere il cibo. wired.it
