Cucina italiana patrimonio dell' Unesco la Fondazione Carisp | Una spinta per la candidatura a Capitale della cultura

La cucina italiana, riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità, rappresenta un traguardo di grande rilievo. Questo riconoscimento valorizza l’intera cultura gastronomica, dai sapori alle tradizioni, rafforzando il patrimonio immateriale del paese. La Fondazione Carisp evidenzia come questa conquista possa contribuire a una spinta verso la candidatura di una città come Capitale della Cultura.

