In un città dalla forte vocazione sportiva, che in modo particolare con la pallavolo ha vissuto anni gloriosi, sta per tornare un evento di straordinario valore: il Campionato italiano assoluto 2026 di beach volley. Falconara ce l’ha fatta e torna nel circuito nazionale: la sua candidatura è stata ufficialmente riconosciuta dal Consiglio nazionale della Federazione italiana pallavolo, che nei giorni scorsi ha approvato il calendario delle tappe nello Stivale. Quello falconarese, in programma dal 12 al 14 giugno, sarà l’appuntamento inaugurale. Ed è un riconoscimento prestigioso, che premia la storia cittadina e richiama i grandi anni Ottanta e Novanta, dove la spiaggia era stata una delle culle del beach volley regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Capitale del beach volley. Il "Center court" aprirà il torneo nazionale 2026

Falconara torna a essere capitale del beach volley, dal 12 al 14 giugno ospiterà il Campionato ItalianoFalconara torna sotto i riflettori del beach volley, dopo che la Federazione Italiana Pallavolo ha scelto la città come sede di apertura del Campionato Italiano Assoluto 2026.

FINALE NAZIONALE Beach Volley - Iurisci-Marini da Costa vs Frinolli-Bernardini

