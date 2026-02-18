Caos F1 rabbia Vasseur | È imbarazzante bisogna ancora chiedere chiarimenti sul regolamento

Il team principal della Ferrari, Vasseur, si arrabbia dopo le recenti polemiche sulla Formula 1. La causa è il caos generato dai motori Mercedes, che ha portato a sanzioni e discussioni tra i team. Vasseur definisce la situazione imbarazzante e chiede chiarimenti sul regolamento, ancora poco chiaro. Nel frattempo, Wolff si dice sorpreso se le regole dovessero cambiare durante la stagione. La questione dei motori continua a dividere gli appassionati e gli addetti ai lavori. La Federazione dovrà intervenire per fare chiarezza.

"Mancano due settimane all'inizio del mondiale e dobbiamo ancora chiedere chiarimenti sul regolamento. È piuttosto imbarazzante". Non fa giri di parole Fred Vasseur, coinvolto con la sua Ferrari nella "battaglia" sportiva sui motori 2026. Il tema, ormai, è noto: verifiche dei rapporti di compressione. La Rossa, insieme a Honda e Audi vorrebbe che venissero eseguite a caldo. Mercedes, che sarebbe in grado di alterare i valori del suo propulsore in fase di marcia, insiste per controlli a temperatura ambiente. Nel mezzo una lunga lotta politica, fatta di riunioni segrete, lettere alla Federazione e lotte di potere che oggi potrebbe finalmente vedere la parola fine.