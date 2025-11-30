F1 Frederic Vasseur | C’è tanta frustrazione ma bisogna reagire La pressione più alta delle gomme ha influito
Si fa fatica a commentare un ottavo e un dodicesimo posto da parte della Ferrari nell’ultimo GP della stagione in F1. Sul circuito di Lusail, in Qatar, i riscontri sono stati questi del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton, in un campionato che continua a essere terribilmente negativo per la Rossa. Non è facile metterci la faccia in questo momento e il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur, cerca di spegnere i fuochi della contrarierà, esprimendo le sue valutazioni: “Onestamente, questo week end è andato male perché non abbiamo mai trovato il set-up migliore sulla macchina e non abbiamo sfruttato a dovere le gomme. 🔗 Leggi su Oasport.it
