30 nov 2025

Si fa fatica a commentare un ottavo e un dodicesimo posto da parte della Ferrari nell’ultimo GP della stagione in F1. Sul circuito di Lusail, in Qatar, i riscontri sono stati questi del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton, in un campionato che continua a essere terribilmente negativo per la Rossa. Non è facile metterci la faccia in questo momento e il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur, cerca di spegnere i fuochi della contrarierà, esprimendo le sue valutazioni: “Onestamente, questo week end è andato male perché non abbiamo mai trovato il set-up migliore sulla macchina e non abbiamo sfruttato a dovere le gomme. 🔗 Leggi su Oasport.it

F1, Frederic Vasseur: "C'è tanta frustrazione, ma bisogna reagire. La pressione più alta delle gomme ha influito"

