Il GP del Qatar ha rappresentato l'ennesima conferma della crisi più profonda vissuta dalla Ferrari negli ultimi anni. La SF-25, nata per rilanciare il Cavallino, si è trasformata presto in una monoposto ingestibile, e l’ottavo posto di Leclerc unito all’uscita dai punti di Hamilton ha sancito una disfatta tecnica e mentale ormai irreversibile. Nel tentativo di giustificare l’ennesimo tracollo, Frederic Vasseur ha ammesso ciò che circolava da settimane: lo sviluppo della vettura è stato sospeso in primavera, quando la McLaren aveva già preso il largo. Secondo il team principal, si sarebbe trattato di una scelta condivisa con proprietà e piloti, pensata per concentrare le energie sul progetto 2026. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ferrari, Jean Alesi umilia Vasseur: "Un tentativo imbarazzante"