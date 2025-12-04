Ferrari Jean Alesi umilia Vasseur | Un tentativo imbarazzante
Il GP del Qatar ha rappresentato l'ennesima conferma della crisi più profonda vissuta dalla Ferrari negli ultimi anni. La SF-25, nata per rilanciare il Cavallino, si è trasformata presto in una monoposto ingestibile, e l’ottavo posto di Leclerc unito all’uscita dai punti di Hamilton ha sancito una disfatta tecnica e mentale ormai irreversibile. Nel tentativo di giustificare l’ennesimo tracollo, Frederic Vasseur ha ammesso ciò che circolava da settimane: lo sviluppo della vettura è stato sospeso in primavera, quando la McLaren aveva già preso il largo. Secondo il team principal, si sarebbe trattato di una scelta condivisa con proprietà e piloti, pensata per concentrare le energie sul progetto 2026. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Jean #Alesi durissimo su una #Ferrari "imbarazzante" #F1 - facebook.com Vai su Facebook
Jean #Alesi durissimo su una #Ferrari "imbarazzante" #F1 Vai su X
Alesi: “Ferrari, la scusa dello sviluppo interrotto è un tentativo imbarazzante di proteggere il fallimento” - Parole durissime da parte di Jean Alesi sulla gestione della stagione e della comunicazione in Ferrari in questo negativo 2025 ... Riporta formulapassion.it
F1, Alesi smonta le parole di Vasseur: "Una scusa la storiella dello stop allo sviluppo ad aprile della SF-25" - end nero, e Jean Alesi non crede alle parole del team principal che ha parlato di sviluppo interrotto ad aprile. Riporta sport.virgilio.it
Jean Alesi non crede a Vasseur sulla Ferrari: “È un tentativo imbarazzante di giustificare il fallimento” - Dopo il disastro del GP del Qatar, Jean Alesi smentisce la versione di Vasseur sulla Ferrari SF- Scrive fanpage.it
F1 | Crisi Ferrari, Alesi: “Sono preoccupato per il futuro” - La deludente prestazione della Ferrari a Losail ha lasciato un segno profondo non solo nei tifosi ma anche in chi il Cavallino l'ha vissuto da protagonista. Riporta msn.com
F1 | Alesi tuona: "Ferrari, lo stop agli aggiornamenti un tentativo imbarazzante di difendere il fallimento 2025" - Attraverso la sua colonna sul Corriere della Sera ha usato toni durissimi per commentare la scelta di interrompere presto lo sviluppo della SF- Come scrive msn.com
Jean Alesi “Se guidi una Ferrari devi vincere”/ “Binotto? Non è stata solo colpa sua” - L'intervista di Jean Alesi, ex pilota Ferrari, ai microfoni dei francesi di Le Figaro: ecco le sue parole sulla Rossa e la stagione di Formula 1 2023 Jean Alesi è stato il protagonista di una bella ... Secondo ilsussidiario.net