Trasporto AST nel caos | Russo | Studenti costretti ad attendere anche un’ora alla fermata

Da settimane, i pendolari segnalano disagi crescenti sui mezzi dell’AST. Questa mattina, alcuni studenti si sono trovati costretti ad aspettare anche un’ora alla fermata, secondo quanto riferisce Russo. Le corse irregolari e i disservizi quotidiani stanno creando problemi a centinaia di famiglie, che chiedono un intervento immediato da parte del sindaco Arcidiacono. La situazione resta critica e la speranza di una soluzione si fa sempre più urgente.

Disservizi quotidiani e corse irregolari mettono in difficoltà centinaia di famiglie. Cresce la richiesta di un intervento urgente del Sindaco Arcidiacono. La denuncia arriva da Sandro Russo, consigliere comunale Pd. Secondo Russo, il servizio di trasporto pubblico AST continua a creare forti disagi nel territorio, con ritardi frequenti, corse soppresse e attese interminabili alle fermate. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto gli studenti, costretti spesso ad aspettare anche oltre un’ora prima dell’arrivo dell’autobus successivo. Una situazione che si ripete quasi ogni giorno e che sta generando crescente malcontento tra genitori e ragazzi. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

