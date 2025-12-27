Pontedera il regalo di Natale anonimo per i senzatetto al terminal degli autobus
Pontedera (Pisa), 27 dicembre 2025 – Buon Natale alle persone che non hanno una casa. È questo il messaggio scritto sopra una grande scatola di cartone appoggiata da qualcuno sulle poltroncine del terminal della stazione dei pullman a Pontedera. È successo nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, proprio quando in tutte le case piccoli e grandi erano intenti a scartare i regali sotto l’albero addobbato. Un gesto anonimo, di qualcuno che ha voluto donare il calore del Natale a chi non ce l’ha. All’interno della scatola c’erano vestiti, scarpe e cibo. Un gesto concreto di aiuto in un momento di festa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Natale, il regalo più bello arriva da un donatore anonimo: “Siamo senza parole”
Leggi anche: Creatività, tradizioni e momenti di gioia per tutta la famiglia, il Natale al Terminal Nord
Pontedera, il regalo di Natale anonimo per i senzatetto al terminal degli autobus; Nella notte di Natale un dono anonimo per chi vive in strada; Un dono anonimo a chi non ha una casa.
Pontedera, il regalo di Natale anonimo per i senzatetto al terminal degli autobus - È questo il messaggio scritto sopra una grande scatola di cartone appoggiata da qualcuno sulle poltroncine del ter ... lanazione.it
Nella notte di Natale un dono anonimo per chi vive in strada - PONTEDERA: Una scatola piena di vestiti, scarpe e cibo, è stata posizionata su una panchina, con un messaggio: “Buon Natale alle persone che non hanno una casa” ... toscanamedianews.it
Un regalo per le persone senza casa: il bel gesto natalizio a Pontedera - Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre alcuni cittadini del quartiere stazione hanno posizionato ... gonews.it
Visual radio Pontedera social. . Fonte qui news valdera Un regalo a sorpresa per chi non ha una casa, A una pensilina del terminal degli autobus è comparsa una scatola con vestiti, cibo e scarpe in regalo per regalare il calore del Natale PONTEDERA — In pi - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.