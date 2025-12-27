pontedera il regalo di natale anonimo per i senzatetto al terminal degli autobus

Pontedera (Pisa), 27 dicembre 2025 – Buon Natale alle persone che non hanno una casa. È questo il messaggio scritto sopra una grande scatola di cartone appoggiata da qualcuno sulle poltroncine del terminal della stazione dei pullman a Pontedera. È successo nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, proprio quando in tutte le case piccoli e grandi erano intenti a scartare i regali sotto l’albero addobbato. Un gesto anonimo, di qualcuno che ha voluto donare il calore del Natale a chi non ce l’ha. All’interno della scatola c’erano vestiti, scarpe e cibo. Un gesto concreto di aiuto in un momento di festa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

