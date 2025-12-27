Pontedera il regalo di Natale anonimo per i senzatetto al terminal degli autobus

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pontedera (Pisa), 27 dicembre 2025 –  Buon Natale alle persone che non hanno una casa. È questo il messaggio scritto sopra una grande scatola di cartone appoggiata da qualcuno sulle poltroncine del terminal della stazione dei pullman a Pontedera. È successo nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, proprio quando in tutte le case piccoli e grandi erano intenti a scartare i regali sotto l’albero addobbato. Un gesto anonimo, di qualcuno che ha voluto donare il calore del Natale a chi non ce l’ha. All’interno della scatola c’erano vestiti, scarpe e cibo. Un gesto concreto di aiuto in un momento di festa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pontedera il regalo di natale anonimo per i senzatetto al terminal degli autobus

© Lanazione.it - Pontedera, il regalo di Natale anonimo per i senzatetto al terminal degli autobus

Leggi anche: Natale, il regalo più bello arriva da un donatore anonimo: “Siamo senza parole”

Leggi anche: Creatività, tradizioni e momenti di gioia per tutta la famiglia, il Natale al Terminal Nord

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Pontedera, il regalo di Natale anonimo per i senzatetto al terminal degli autobus; Nella notte di Natale un dono anonimo per chi vive in strada; Un dono anonimo a chi non ha una casa.

pontedera regalo natale anonimoPontedera, il regalo di Natale anonimo per i senzatetto al terminal degli autobus - È questo il messaggio scritto sopra una grande scatola di cartone appoggiata da qualcuno sulle poltroncine del ter ... lanazione.it

pontedera regalo natale anonimoNella notte di Natale un dono anonimo per chi vive in strada - PONTEDERA: Una scatola piena di vestiti, scarpe e cibo, è stata posizionata su una panchina, con un messaggio: “Buon Natale alle persone che non hanno una casa” ... toscanamedianews.it

pontedera regalo natale anonimoUn regalo per le persone senza casa: il bel gesto natalizio a Pontedera - Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre alcuni cittadini del quartiere stazione hanno posizionato ... gonews.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.