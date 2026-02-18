Canzoni Sanremo 2026 Ai ai di Dargen D’Amico
Dargen D’Amico torna a Sanremo con il brano “Ai ai”. La sua partecipazione al festival di quest’anno nasce dalla voglia di rivivere i momenti più belli delle sue esibizioni passate, che gli hanno portato grande popolarità. Da anni, il cantautore si afferma come protagonista della scena musicale italiana, grazie anche alle sue performance intense sul palco dell’Ariston. Questa volta, porta con sé un pezzo che promette di catturare l’attenzione del pubblico e della critica. La sua presenza al festival si conferma come un ritorno atteso dagli appassionati.
I suoi più grandi successi sono legati al Festival di Sanremo ed è con questo spirito che Dargen D’Amico torna all’Ariston. Gli ingredienti sono gli stessi di Dove si balla e Onda alta: una musica che fa ballare e un testo che fa riflettere. Ai ai non è un grido di dolore o non solo, il richiamo all’intelligenza artificiale è infatti evidente. Citazioni pop e riferimenti colti convivono in un brano che parla della tecnologia, senza per questo togliere centralità alla società che la utilizza. Ai ai, il testo della canzone di Dargen D’Amico. di J. M. L. D’Amico – G. Fazio – P. Bagni E. Roberts – J. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
