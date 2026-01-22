Sanremo 2026 Dargen D’Amico canta Ai Ai Testo e di cosa parla la canzone

Occhiali a specchio, ironia indiscutibile e la voglia di portare nei suoi pezzi temi sempre attuali, senza mai scegliere la strada più semplice. Dargen D’Amico arriva al Festival di Sanremo 2026 con la stessa cifra stilistica che lo ha reso riconoscibile nelle sue precedenti partecipazioni e, con tutta probabilità, con la capacità di stupire ancora una volta. Il brano in gara si intitola Ai Ai: una canzone che guarda al passato e al futuro insieme, senza lasciare fuori le intelligenze di cui oggi si parla (e si discute). Dargen D’Amico, cosa canta al “Festival di Sanremo 2026”. Se l’energia di Dove si balla e la cifra sociale di Onda Alta non sono bastate a convincervi che Dargen D’Amico ha davvero molto da raccontare, il Festival di Sanremo 2026 potrebbe essere il palco giusto per stupire ancora. 🔗 Leggi su Dilei.it

Sanremo 2026, Arisa canta Magica favola. Testo e di cosa parla la canzone

Dargen D'Amico torna sul palco di Sanremo nel 2026 con il brano

Il nuovo singolo del cantante milanese anticipa la sua terza partecipazione al Festival della canzone italiana

L'artista, in gara a Sanremo 2026 col brano Ai Ai, in questa canzone racconta in maniera lucida un presente fatto di scorciatoie, soluzioni provvisorie e connessioni solo apparenti

