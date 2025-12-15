Sanremo 2026 Dargen D’Amico in gara con ai ai

Dargen D’Amico torna sul palco di Sanremo nel 2026 con il brano

Dargen D’Amico parteciperà al Festival di Sanremo 2026 con il brano dal titolo Ai ai. Dargen D’Amico parteciperà al Festival di Sanremo 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio con Ai ai. L’artista torna sul palco dell’Ariston a due anni di distanza, portando con sé il suo carisma e il suo stile musicale unico. La sua sarà la terza partecipazione al Festival della Canzone Italiana, dopo quella nel 2022 con Dove Si Balla, diventata una vera e propria hit che ha raggiunto per ben 7 volte la certificazione Disco di Platino, e quella nel 2024 con Onda Alta, ad oggi Disco di Platino. Oltre a dedicarsi instancabilmente alla musica, Dargen quest’anno ha ideato e condotto il podcast Tolomeo – Le impronte che lasciamo, in cui dialoga con ospiti che, attraverso la loro attività e il loro esempio, hanno fatto della loro vita un punto di riferimento per gli altri. Spettacolo.eu

