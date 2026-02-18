A Bari, i lavori di riqualificazione sono iniziati con la chiusura di piazzale Locchi, causando disagi al traffico e modifiche alla viabilità di via Postiglione e via Amendola. La chiusura di piazzale Locchi, infatti, ha portato alla necessità di riorganizzare il traffico in queste strade, che sono molto frequentate dai residenti e dai pendolari. I lavori mirano a rendere più sicure e funzionali le strade, ma al momento i cittadini devono affrontare deviazioni e rallentamenti quotidiani. Le modifiche alle vie coinvolte sono già visibili e si prevedono ulteriori interventi nelle prossime settimane.

Sono partiti con la chiusura di piazzale Locchi i lavori che interesseranno via Postiglione e via Amendola a Bari, e che puntano a migliorare la situazione della zona soprattutto per i pedoni e tutti gli utenti deboli della strada, andando a realizzare piste ciclabili, nuovi marciapiedi, attraversamenti sicuri e nuova illuminazione. Le transenne da un paio di giorni hanno recintato piazzale Locchi, dove è prevista una riqualificazione completa dell’area che porterà ad avere uno spazio pubblico permeabile e parcheggi regolamentati. Prevista la realizzazione di una fascia attrezzata a verde che garantirà ombra e fresco alle autovetture in sosta, proteggendo la sede del nuovo marciapiede, nella parte prospiciente il piazzale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Cantieri a Bari: chiude piazzale Locchi, ecco come cambiano via Postiglione e via Amendola. Il progetto

Riqualificazione di via Amendola e via Postiglione: primi interventi su piazzale LocchiLavori di riqualificazione iniziano in via Amendola e via Postiglione, perché il Comune ha deciso di intervenire per migliorare la viabilità e l’aspetto delle strade.

Leggi anche: Autostrade, nel 2026 cambiano le regole dei rimborsi per chi resta bloccato nel traffico o per i cantieri. Ecco come

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.