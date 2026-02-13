Riqualificazione di via Amendola e via Postiglione | primi interventi su piazzale Locchi

Lavori di riqualificazione iniziano in via Amendola e via Postiglione, perché il Comune ha deciso di intervenire per migliorare la viabilità e l’aspetto delle strade. Nei prossimi giorni, i primi lavori interesseranno piazzale Locchi, dove verranno posizionati i cantieri. La sistemazione prevede anche l’ampliamento dei marciapiedi e l’installazione di nuove piante lungo il percorso.

Nei prossimi giorni l'allestimento del cantiere per la prima fase dei lavori: l'area sarà riqualificata con verde, arredi e una regolamentazione dei parcheggi Partirà da piazzale Locchi, con l'allestimento del cantiere nei prossimi giorni, l'intervento di riqualificazione che mira a trasformare il volto di via Amendola e via Postiglione, nel quartiere San Pasquale. I lavori del progetto sono te divisi in due stralci, dell'importo rispettivamente di 2,3 e 2,2 milioni circa, finanziati con fondi del Pnrr. "Diamo avvio a un intervento strategico, che cambierà il cuore del quartiere San Pasquale: un cuore che batterà allo stesso ritmo della Bari in trasformazione, in chiave sempre più moderna e verde, nel segno della mobilità sostenibile – sottolinea l’assessore Scaramuzzi -.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su riqualificazione amendola

Sono stati completati i primi interventi di riqualificazione nel Bosco dei Frati Cappuccini a Peccioli.

In piazzale Ungheria sono stati segnalati accampamenti e tende, sollevando preoccupazioni sulla presenza di senzatetto nella zona.

Ultime notizie su riqualificazione amendola

Argomenti discussi: Giriamo con lo spray, facciamo lo slalom tra le siringhe: in zona stazione non si vive più; Hotel, nuova era a Lecco. Per l'ex Deutsche Bank arriva il progetto del fondo straniero; Sicurezza dei pedoni, il Comune della Spezia lancia un piano dedicato in città; Sei nuovi cartelloni di benvenuto installati agli ingressi di Ruvo.

Bari, al via la riqualificazione di via Postiglione e via Amendola: cantiere su piazzale LocchiIl progetto è suddiviso in due stralci per un valore complessivo superiore ai 4,5 milioni di euro, finanziati attraverso risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dei Piani urbani integrat ... giornaledipuglia.com

Bari, via Amendola congestionata dal traffico: e da gennaio si salvi chi può«È tutto vero». Michele Salomone, volto notissimo del giornalismo sportivo, ha letto ieri sulle colonne della Gazzetta, la denuncia di Piero Di Bello sull’inaccessibilità del Pronto Soccorso ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Riqualificazione Borgo S. Nicola: superata una criticità storica nella rete fognaria. Proseguono i lavori di riqualificazione nel cuore del Borgo di San Nicola. Un intervento che non si limita al solo decoro estetico, ma che sta affrontando e risolvendo problemi str - facebook.com facebook