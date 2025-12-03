autostrade nel 2026 cambiano le regole dei rimborsi per chi resta bloccato nel traffico o per i cantieri ecco come

Chiunque guidi conosce bene il problema e attende da anni la soluzione. Beh, dal 2026 le code interminabili, i lavori infiniti e i rallentamenti in autostrada potrebbero finalmente dare diritto a un risarcimento reale. Autorità di regolazione dei trasporti (ART) ha approvato la delibera 2112025, che sancisce il diritto a ricevere un rimborso sul pedaggio ogni volta che il servizio autostradale non garantisce la qualità promessa. «Il pedaggio deve essere equo e proporzionato al servizio effettivamente usufruito», ha dichiarato il presidente dell’Autorità, Nicola Zaccheo, spiegando che il principio del “pay-per-use” non è più una promessa, ma una regola. 🔗 Leggi su Panorama.it

