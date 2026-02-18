Cani e gatti bonus per le cure Toscana | contributo agli over 65

Per molti anziani un cane o un gatto non è solo compagnia. È presenza. Un motivo per alzarsi la mattina, per uscire di casa. In Toscana sono oltre due milioni e mezzo gli animali domestici, se consideriamo anche pesci, uccelli e piccoli roditori come criceti e conigli. E quasi una famiglia su due ne ha almeno uno. Dentro questi numeri c’è un pezzo di welfare invisibile. La popolazione di cani e gatti è di un milione e mezzo. Per i cani il dato è più preciso: 700mila quelli iscritti all’Anagrafe canina e obbligatoriamente microchippati. Non si tratta di dettagli statistici. E’ la descrizione della società. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un contributo pensato per gli over 65 con redditi bassi sostiene i costi di visite, farmaci e interventi per cani e gattiUn nuovo aiuto arriva per gli over 65 con redditi bassi.

Roma, parte “VETinCentro”: cure gratuite o agevolate per cani e gattiLa Giunta del Municipio I Roma Centro ha dato il via libera al progetto pilota “VETinCentro – Veterinaria Sociale di Prossimità”.

Cani e gatti, bonus per le cure. Toscana: contributo agli over 65La Regione vara il provvedimento con i fondi statali. Un bel segnale ma ci sono solo 22mila euro. Possono chiedere il rimborso delle spese veterinarie le persone che non superano i 16mila euro di Isee ... lanazione.it

Bonus animali domestici, chi ha diritto a contributi e detrazioniI costi per le spese veterinarie incidono molto sui conti di chi ha cani o gatti in famiglia. Ecco gli strumenti per recuperare qualcosa e chi ne può usufruire ... corriere.it

