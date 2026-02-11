un contributo pensato per gli over 65 con redditi bassi sostiene i costi di visite farmaci e interventi per cani e gatti

Un nuovo aiuto arriva per gli over 65 con redditi bassi. Il Governo ha lanciato il Bonus animali domestici, un contributo che copre parte delle spese per visite veterinarie, farmaci e interventi chirurgici per cani e gatti. La misura mira a garantire a queste persone la possibilità di tenere un animale senza dover affrontare costi troppo alti. La somma viene erogata direttamente per alleggerire il peso di spese che molte famiglie anziane faticano a sostenere.

È stato introdotto il Bonus animali domestici, un contributo economico pensato per sostenere gli over 65 con redditi più bassi e per non impedire loro di avere un amico per casa, seppure a quattro zampe. Per molti anziani, spesso soli, un cane o un gatto o qualsiasi altro animale, è una presenza fondamentale. Non si tratta solo di compagnia, ma di un legame che scandisce le giornate e aiuta a mantenersi attivi e anche a combattere la solitudine. Quando però arrivano spese veterinarie impreviste, prendersi cura dell'animale può diventare difficile.

#Londra-Renters’-Rights || A Londra, trovare casa con un animale domestico si complica meno.

