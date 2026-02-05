Roma parte VETinCentro | cure gratuite o agevolate per cani e gatti

La Giunta del Municipio I Roma Centro ha dato il via libera al progetto pilota “VETinCentro – Veterinaria Sociale di Prossimità”. L’obiettivo è offrire cure gratuite o a prezzi ridotti a persone in difficoltà che vivono con cani e gatti. Si tratta di un’iniziativa che punta a sostenere chi, per motivi economici, fa fatica a prendersi cura degli animali domestici. Il servizio sarà disponibile nel territorio del municipio, con l’intento di favorire il benessere degli animali e delle persone.

Roma, 5 febbraio 2026 – La Giunta del Municipio I Roma Centro ha approvato la Direttiva per l’avvio del progetto pilota “ VETinCentro – Veterinaria Sociale di Prossimità ”, un’iniziativa innovativa di welfare integrato uomo–animale rivolta ai nuclei fragili residenti nel territorio municipale che convivono con animali da compagnia (cani e gatti). Il progetto, realizzato in collaborazione con i Servizi Sociali municipali, la ASL RM1, partner del Terzo Settore e professionisti veterinari, nasce con l’obiettivo di garantire l’accesso a prestazioni veterinarie di base alle persone in condizione di fragilità economica o sociale, prevenire l’abbandono degli animali e rafforzare la rete di prossimità e solidarietà territoriale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su VETinCentro “Vet in Centro”: cure gratis per cani e gatti dei residenti in difficoltà A Roma, molti proprietari di cani e gatti fatichano a pagare le cure veterinarie. Assicurazione sanitaria per docenti e ATA, copertura per patologie gravi e cure ordinarie: ecco cosa copre la polizza. Tariffe agevolate anche per i familiari La Consip ha aperto la gara europea per offrire una polizza sanitaria a insegnanti e personale scolastico. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su VETinCentro Argomenti discussi: VETinCentro: al via il progetto di veterinaria sociale del Municipio I Roma Centro; Vet in Centro: cure gratis per cani e gatti dei residenti in difficoltà. Roma, troppo care le spese dal veterinario: voucher del I Municipio per chi non può pagare le cure per cani e gattiProgetto varato dalla Giunta che potrebbe dare vita a un protocollo d'intesa fra servizi sociali e Asl Roma 1. Garantiti i servizi essenziali e alcuni interventi agli over 65, Isee bassi e per chi ris ... roma.corriere.it Cure veterinarie inaccessibili, Roma sperimenta i voucher per gli animali delle famiglie fragiliCurare un animale domestico a Roma sta diventando sempre più difficile, soprattutto per chi vive in condizioni di fragilità economica. Visite urgenti, ... romadailynews.it Napoli, Roma, Milan, Fiorentina, Juventus e in parte Inter. La sessione di gennaio è andata oltre il concetto di “riparazione”: varie società hanno sconfessato le idee che avevano guidato le loro scelte ad agosto. Il paradosso di dover rifondare, ma senza i soldi facebook Con la pubblicazione da parte della Roma del bilancio relativo alla stagione 2024/25, sono ufficialmente disponibili i conti di tutte e 20 le società per il 2024/2025. Ecco i ricavi 2024/2025 diffusi da Calcio e Finanza: Inter – 567,0 Juventus – 529,6 Milan – 494,5 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.