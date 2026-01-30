Voto di scambio politico-mafioso reato riqualificato e prescritto | prosciolti Del Prete e Forzan

Il processo a Raffaele Del Prete ed Emanuele Forzan si è concluso con un proscioglimento. I due erano accusati di aver scambiato voti con il coinvolgimento della criminalità organizzata. La procura aveva riqualificato il reato di voto di scambio, ma alla fine i giudici hanno stabilito che il fatto non sussisteva e il reato era prescritto. Del Prete e Forzan sono usciti dal tribunale senza condanne, dopo un procedimento che si era aperto mesi fa.

Si è concluso il processo a carico di Raffaele Del Prete ed Emanuele Forzan chiamati a rispondere di scambio elettorale politico di tipo mafioso. Del Prete e Forzan sono stati prosciolti dal momento che il reato, riqualificato da voto di scambio politico-mafioso in corruzione elettorale, è stato dichiarato prescritto. Cade così l'aggravante del metodo mafioso che era stata contestata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma. La sentenza emessa nel pomeriggio di ieri dal terzo collegio del Tribunale a Latina dopo una camera di consiglio durata ore. Il processo, come detto, vedeva imputati l'imprenditore dei rifiuti Raffaele Del Prete e il suo collaboratore Emanuele Forzan chiamati appunto a rispondere di scambio elettorale politico di tipo mafioso nell'ambito di un'indagine condotta dalla Direzione distrettuale antimafia nata da alcune dichiarazioni del collaboratore di giustizia Agostino Riccardo su una presunta compravendita di voti nella campagna elettorale per le amministrative di Latina del 2016.

A Terracina, nel cuore di Latina, si apre un capitolo di inchiesta che scuote la politica locale.

Nell'ambito di un'ampia operazione, sono stati emessi provvedimenti cautelari nei confronti di diverse persone tra Lazio e Campania, accusate di voto di scambio politico-mafioso, estorsione aggravata e trasferimento illecito.

