Candidature aperte per il concorso Allievi Marescialli dei Carabinieri | ecco i requisiti

Le candidature per il concorso agli Allievi Marescialli dei Carabinieri si sono aperte oggi, dopo la pubblicazione dei requisiti ufficiali. La decisione arriva in un momento di forte richiesta di personale qualificato nelle forze di sicurezza italiane. I candidati devono avere almeno 18 anni, diploma di scuola superiore e buona forma fisica. La procedura si svolge esclusivamente online e durerà fino alla fine del mese. Chi desidera entrare nell’Arma può consultare il sito ufficiale per i dettagli e le istruzioni.

“Se vuoi metterti in gioco e costruire il tuo futuro nell’Arma dei Carabinieri, questo è il momento!”. Così l'Arma dei carabinieri annuncia l'apertura delle candidaure, dal 18 febbraio al 19 marzo, per il concorso Allievi Marescialli. Un’opportunità di crescita personale e professionale per 898 giovani, tra i 17 e i 26 anni, che vogliano mettersi al servizio della collettività, beneficiando di una formazione di alto livello e conseguendo una laurea triennale in Scienze Giuridiche e della Sicurezza. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online fino al 19 marzo, attraverso il sito www.🔗 Leggi su Casertanews.it

Concorso Allievi Marescialli: 898 posti per giovani tra 17 e 26 anni, aperte le candidatureIl concorso Allievi Marescialli ha aperto le candidature per 898 posti destinati a giovani tra 17 e 26 anni, con scadenza il 19 marzo.

Aperto il 16° concorso per 898 Allievi Marescialli dei CarabinieriIl 16° concorso per 898 Allievi Marescialli dei Carabinieri è stato aperto, con la scadenza il 19 marzo.

Allievi Marescialli | Post Concorso

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.