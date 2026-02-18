Candidato di Pd e alleati Giani non vede solo Biffo
Giani ha annunciato che il candidato del Pd e dei suoi alleati non si limita a Biffo, evidenziando come Prato abbia emergenti figure fresche in grado di rappresentare il cambiamento. Un esempio concreto è la giovane candidata che ha già raccolto alcune preferenze durante le prime settimane di campagna, anche se deve ancora conquistare una maggiore fiducia tra gli elettori.
Prato ha delle figure nuove che possono interpretare il nuovo. Al tempo stesso dico che una persona nuova deve ancora riscaldarsi, soprattutto sul piano del consenso. Pertanto, se Matteo Biffoni che il consenso ce l’ha, che è l’uomo della ‘Veronichina’ ovvero dell’interpretazione più autentica dello spirito pratese, dice ‘io ricorro’ allora dico benvenga anche Biffoni". È quanto ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani nel corso di ‘Pancia a terra’, il podcast sulla politica e l’attualità pratese di Jonathan Targetti, Matteo Giusti e Simone Spezzano. Al quesito secco se a suo avviso Biffoni farebbe meglio a inseguire un eventuale ter in Comune, anziché attendere il 2027 per un ritorno in Parlamento, Giani è sgusciato via con una battuta equidistante: "Sarebbe bravo in tutte e due le cose". 🔗 Leggi su Lanazione.it
"Uniti come alle regionali". Giani lancia l’appello al Pd. Chiede un candidato forteIl presidente toscano Giani fa un appello al Pd, chiedendo un candidato forte per le prossime elezioni.
Il segretario del Pd. Fossi-Biffo: incontro per trovare il nomeQuesta mattina a Firenze si terrà un incontro tra il segretario toscano del Pd Emiliano Fossi e Matteo Biffoni, il sindaco di Perugia, che gode di buone possibilità di essere scelto come candidato alle regionali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
