Il segretario del Pd Fossi-Biffo | incontro per trovare il nome

Questa mattina a Firenze si terrà un incontro tra il segretario toscano del Pd Emiliano Fossi e Matteo Biffoni, il sindaco di Perugia, che gode di buone possibilità di essere scelto come candidato alle regionali. I due si confronteranno per decidere il nome che rappresenterà il partito alle prossime elezioni. La discussione si svolge in un momento di grande attenzione politica, con l’obiettivo di trovare un’intesa rapida e chiara.

In agenda un incontro tra il segretario toscano del Pd Emiliano Fossi e mister preferenze regionali, Matteo Biffoni. Si parlerà di vari temi tra cui quello di più stringente attualità è relativo al voto per il nuovo segretario del Pd pratese. Martedì sera assemblea provinciale a Grignano per accettare le dimissioni di Marco Biagioni e scegliere il successore che porterà il partitone alle elezioni comunali (previste, pare, per la penultima domenica di maggio). L’incontro Fossi-Biffoni riuscirà a sciogliere il Grande freddo tra maggioranza e minoranza per scaldarsi al caminetto dell’unità da più parti evocata e manifestata con il percorso di Ri-Generazione che si è concluso sabato scorso? Certo è che il faccia a faccia sarà più ampio e tratterà anche prospettive più larghe oltre a saggiare il lavoro che Biffoni sta svolgendo in Regione quale presidente della Commissione Sanità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Pd modenese lavora per individuare un nuovo segretario entro il 1 febbraio, puntando a un nome condiviso che favorisca unità e stabilità.

