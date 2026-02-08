Il presidente toscano Giani fa un appello al Pd, chiedendo un candidato forte per le prossime elezioni. In un momento di tensione all’interno del partito, Giani insiste sulla necessità di trovare una figura compatta e unita, come testimonia il suo richiamo a “uniti come alle regionali”. La questione sulla scelta del candidato diventa sempre più centrale, mentre il partito si confronta con le sue divisioni interne.

Per chi suona la campana? Il punto interrogativo Hemingway forse lo avrebbe aggiunto immaginando la partita nella partita che agita il Pd. I dem arrivano alla vigilia della direzione provinciale con il governatore Giani e il leader regionale Fossi (domani sera), senza una posizione unitaria su un nome da portare al tavolo dell’alleanza e attorno al quale compattare tutte le anime. In queste ore corrono contatti, riunioni, telefonate incrociate e messaggi proprio per trovare la sintesi e scongiurare il pericolo: è la chiave di contatti, riunioni, telefonate che attraversano il fine settimana della svolta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Uniti come alle regionali". Giani lancia l’appello al Pd. Chiede un candidato forte

Approfondimenti su Giani Pd

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Giani Pd

Argomenti discussi: Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Veneto, spoglio in diretta: Stefani 61.3%, Manildo 30.5%. Testa a testa Lega-FdI primo partito. Affluenza al 44,64% (in calo di oltre 16...; Uniti come alle regionali. Giani lancia l’appello al Pd. Chiede un candidato forte; Uniti e consapevoli: First CISL Sardegna apre il 2026 nel segno della partecipazione e della coesione.

Uniti come alle regionali. Giani lancia l’appello al Pd. Chiede un candidato forteDomani sarà alla direzione provinciale: Le comunali sono decisive per tutta la Toscana. Sale l’ipotesi Ceccarelli, Tenti resta in campo, Vaccari fa breccia nel campo largo. lanazione.it

Regionali Campania, Schlein: «Uniti si stravince, pronti a battere Meloni»(LaPresse) «Credo che il messaggio di questa sera sia molto chiaro. Il messaggio è che l'alternativa c'è ed è competitiva. Il messaggio è che il riscatto parte dal Sud e ci porterà a vincere insieme, ... video.corriere.it

Sono iniziati oggi a Mascate, in Oman, i colloqui tra Iran e Stati Uniti sul programma nucleare iraniano e su altre questioni bilaterali e regionali. #esteri facebook

"Sono lieto di incontrare il Segretario di Stato degli Stati Uniti @SecRubio questo pomeriggio. Un colloquio ad ampio raggio che ha toccato il nostro programma di cooperazione bilaterale, le questioni regionali e globali. Gli aspetti del partenariato strategico In x.com