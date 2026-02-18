Campo Largo per Caserta presenta la proposta programmatica per la Provincia

Campo Largo, il movimento politico, ha annunciato la sua proposta per le elezioni provinciali di Caserta il 1° marzo, in risposta alla necessità di rafforzare il ruolo dell’ente locale. La loro idea principale mira a dare nuovo impulso a Terra di Lavoro, puntando a migliorare servizi e infrastrutture. Il leader del gruppo ha spiegato che l’obiettivo è coinvolgere cittadini e amministratori per rilanciare l’area vasta. La campagna elettorale si concentra su progetti concreti e azioni pratiche per la provincia.

I dirigenti dei partiti che sostengono il 'listone' di area progressista indicano le priorità per il rilancio di Terra di Lavoro La proposta programmatica ufficiale verrà presentata sabato 21 febbraio. All'iniziativa parteciperanno i dirigenti del Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Noi di Centro e Casa Riformista, insieme alle candidate e ai candidati alle elezioni provinciali in programma il 1° marzo. L'obiettivo dichiarato è quello di riportare l'ente a essere un centro di "coordinamento tra i Comuni, programmazione efficace degli interventi e gestione puntuale delle funzioni attribuite", si legge in una nota.